اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مارس 2025 05:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة للصيانة الدورية

الثلاثاء، 04 مارس 2025 12:30 ص
اليوم.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة للصيانة الدورية فصل التيار الكهربى
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات البحر الأحمر.

 
وأكد مركز عمليات البحر الأحمر، أن سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة فاروق حفنى، وإنارة طريق فلفلة بالغردقة، وذلك اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

كذلك أكد مركز عمليات المحافظة بفصل التيار الكهربائي عن منطقة ألف ليلة وليلة، وأشرف معروف، ومركز التدريب بالغردقة ، وذلك غدا الأربعاء وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

  
 







مشاركة

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

صيانة المحولات






الرجوع الى أعلى الصفحة