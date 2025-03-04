اليوم.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة للصيانة الدورية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات البحر الأحمر.



وأكد مركز عمليات البحر الأحمر، أن سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة فاروق حفنى، وإنارة طريق فلفلة بالغردقة، وذلك اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

كذلك أكد مركز عمليات المحافظة بفصل التيار الكهربائي عن منطقة ألف ليلة وليلة، وأشرف معروف، ومركز التدريب بالغردقة ، وذلك غدا الأربعاء وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.



