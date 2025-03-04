اليوم السابع
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الهباش مشيدا بالموقف العربى الموحد بقمة القاهرة: رسالة قوية ضد مخطط التهجير

الثلاثاء، 04 مارس 2025 08:33 م
الهباش مشيدا بالموقف العربى الموحد بقمة القاهرة: رسالة قوية ضد مخطط التهجير الهباش
أحمد علوى

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أشاد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، بالإجماع العربى خلال القمة العربية الطارئة التى عقدت اليوم فى القاهرة، حول رفض التهجير، ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

وقال فى تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن هذا الموقف العربى الموحد والقوى، يؤكد على رفض العرب للتهجير، وعدم رغبتهم فى إقصاء السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الوطنية عن المسؤولية فى قطاع غزة.

وتابع: "هذا الموقف الموحد يشكل قوة للموقف الفلسطينى، وهو يتناغم مع الرغبة الفلسطينية فى حل القضية بما يضمن وحدة الأراضى الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين، لأن فى هذا خطر على القضية الفلسطينية من التصفية، وعلى الأمن القومى العربى، وتحديدا الدول العربية المجاورة لفلسطين، مصر والأردن، كما يقدم خدمة لإسرائيل بإفراغ الأرض الفلسطيني.

ويرى أن القمة ومخرجاتها وموقف الدول المشاركة، يشكل أرضية قوية وصلبة لتغيير حقيقى أساسه تطبيق الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.







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