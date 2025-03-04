القبض على 4 تجار بينهم سيدتان بحوزتهم آلاف الألعاب النارية فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من القبض على 4 تجار بينهم سيدتان، بتهمة حيازة وبيع الصواريخ والألعاب النارية في مركز سنورس.

وكانت وردت معلومات إلى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، من مدير البحث الجنائي، تفيد بقيام 4 تجار مركز سنورس ببيع هذه الألعاب النارية.

علي إثر تلك المعلومات، تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد عمر شوقى، رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، لضبط التجار، ونجحت الحملة في القبض على 4 تجار بينهم سيدتين بحوزتهم كميه كبيرة من الصواريخ والالعاب النارية حوالي أكثر من 4 الف قطعه مختلفه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري التحقيق معهما في الواقعة.