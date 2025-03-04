اليوم السابع
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"الشرع" يؤكد للرئيس السيسى حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع مصر

الثلاثاء، 04 مارس 2025 11:17 م
"الشرع" يؤكد للرئيس السيسى حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء الرئيس السورى أحمد الشرع
كتب محمد الجالى

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التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش القمة العربية غير العادية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد في مستهل المقابلة على حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته ومراعاة إرادته واختياراته لتحقيق الاستقرار والتنمية، منوهاً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن كافة مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفاً.

 

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد في ذات السياق على حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مؤكداً رفض مصر لأي تعدي على الأراضي السورية.

 

ومن جانبه، أكد الرئيس السوري على حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية وخاصةً مصر، مشيراً إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية، ومثمناً الجهود المصرية الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية وإستعادة الإستقرار الإقليمي.







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