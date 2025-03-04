اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مارس 2025 04:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يستقبل ملكى الأردن والبحرين بمقر أعمال القمة العربية.. صور

الثلاثاء، 04 مارس 2025 03:57 م
الرئيس السيسي يستقبل ملكى الأردن والبحرين بمقر أعمال القمة العربية.. صور الرئيس السيسى وملكي البحرين والأردن
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر أعمال القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، والعاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من القادة والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين فى أعمال القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التقاط صور تذكارية ثنائية مع الرئيس السيسي.

ووصل كل من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الرئاسة الليبى محمد المنفى، ورئيس المجلس القيادة اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، ورئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوستا، والرئيس اللبنانى جوزيف عون.

والتقى الرئيس السيسى بالأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامى حسين إبراهيم طه قبيل بدء أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة بطلب من دولة فلسطين لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وسبل دعم الشعب الفلسطينى الشقيق.

كما استقبل الرئيس السيسى، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس السورى للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد.

الرئيس السيسي وملك البحرين

الرئيس السيسي وملك البحرين

 

الرئيس السيسي وملك الأردن
الرئيس السيسي وملك الأردن

 

 







مشاركة

القمة العربية

موعد القمة العربية اليوم

لا للتهجير

التهجير

قمة فلسطين 2025 جامعة الدول العربية

القمة العربية الطارئة اليوم

موعد بدء القمة العربية

القمة العربية اليوم

موعد القمة العربية الطارئة

اجتماع القمة العربية

الجزائر القمة العربية

موعد القمة العربية

القمة العربية 2025

مصر

القمة العربية الطارئة

مؤتمر القمة العربية

القمة العربية في مصر

ميعاد القمة العربية

الدول المشاركة في القمة العربية

اخبار القمة العربية اليوم قمة فلسطين






الرجوع الى أعلى الصفحة