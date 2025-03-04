الرئيس السيسى يثمن الإجماع العربي على دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير

كتب محمد الجالى

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للقادة العرب المشاركين في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، مثمنًا الإجماع العربي على دعم خطة اعادة إعمار قطاع غزة والتي تتيح للشعب الفلسطيني البقاء على أرضه دون تهجير.

وكتب السيد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" في هذا اليوم المهم من تاريخ القضية الفلسطينية، أشكر القادة العرب المشاركين في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، وأثمن الإجماع العربي على دعم خطة اعادة إعمار قطاع غزة والتي تتيح للشعب الفلسطيني البقاء على أرضه دون تهجير، ونرحب بأي مقترحات أو أفكار من المجتمع الدولي لضمان نجاح هذه الخطة، والتي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع خطة أكبر للسلام، واتطلع للعمل مع الأشقاء العرب والرئيس "ترامب" والمجتمع الدولي من أجل تبنى خطة تهدف إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن أمن واستقرار شعوب المنطقة كافة وإقامة الدولة الفلسطينية".