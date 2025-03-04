اليوم السابع
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الرئيس السيسى يؤكد لنظيره العراقى استعداد مصر للانخراط فى جهود التنمية بالعراق

الثلاثاء، 04 مارس 2025 11:21 م
الرئيس السيسى يؤكد لنظيره العراقى استعداد مصر للانخراط فى جهود التنمية بالعراق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وذلك على هامش أعمال القمة العربية غير العادية التي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن  الرئيس السيسى أكد على دعم مصر الثابت للعراق وشعبه الشقيق، مشدداً على استعداد مصر للانخراط في جهود التنمية بالعراق وتعزيز التعاون الثنائي معه في كافة  المجالات، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة.

من ناحيته، أكد الرئيس العراقي على حرصه على تكثيف التنسيق السياسي مع مصر، وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما في ذلك في مجالات مكافحة الارهاب والثقافة، والبنية الأساسية والتجارة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين أكدا على موقفهما الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في إقامة دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كأساس للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة، فضلاً عن التأكيد على أهمية الشروع في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله المقدمة من مصر واعتمدتها القمة العربية غير العادية اليوم.







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