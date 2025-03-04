الاستخبارات العراقية: القبض على 8 متهمين بالإرهاب في محافظتي الأنبار وميسان

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم /الثلاثاء/، القبض على ثمانية من المتهمين بالإرهاب في محافظتي الأنبار وميسان.

وذكرت المديرية - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي استخبارات الفرقة (5 و7 و22)، نفذت القوات التابعة للمديرية عمليات استباقية في مناطق متفرقة من محافظتي الأنبار وميسان وبالتعاون مع القوات الأمنية المتمركزة، وأسفرت عن إلقاء القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) منهم من ينتمي إلى عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضائي راوه والقائم والرطبة، ومنهم بالدكة العشائرية في قضائي المجر الكبير وقلعة صالح.