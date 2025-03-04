الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية شقبا غرب رام الله

رام الله (أ ش أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، قرية شقبا غرب مدينة رام الله.. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على شخص جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية شقبا ، وأغلقت مداخلها وداهمت مدرسة الإناث وعددا من منازل الفلسطينيين، واستولت على عشرات المركبات.

وفي سياق متصل، أصيب 3 فلسطينيين من الحي الشرقي في مدينة جنين بعد الاعتداء عليهم بالضرب، كما أصيب آخر برضوض وكدمات إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح عند مدخل الخليل الشمالي.

على صعيد آخر، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي - في بيان نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إنه "تم إطلاق النار على مشتبه به في جنوب قطاع غزة كان يقترب من القوات وشكل تهديدا وشيكا".

وأضاف "أن القوات أطلقت النار باتجاه المشتبه به من أجل إزالة التهديد".