إجلاء مئات الاشخاص من عشرات الأحياء بسبب الفيضانات في إندونيسيا

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قامت السلطات في إندونيسيا بإجلاء مئات السكان من عشرات الأحياء التي غمرتها الفيضانات في أنحاء العاصمة، جاكرتا، بعد أن ضربت الأمطار الغزيرة العاصمة الإندونيسية وضواحيها، مما تسبب في فيضان العديد من الأنهار.



وأعلنت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث في إندونيسيا أن المياه شوهدت على ارتفاع متر في بعض المناطق جنوب وشرق جاكرتا، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية، اليوم /الثلاثاء/.



كما أن أجزاء من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، اُصيبت بالشلل، حيث غمرت المياه الموحلة أحياء بأكملها.