أكثر من ألف طفل يشاركون بمسابقة حفظ القرآن الكريم فى دمياط.. فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

انطلقت فاعليات مسابقة "الماهر بالقرآن" وذلك تحت رعاية لجنة زكاة بيت مال المسلمين بقرية العباسية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وتحت إشراف مديرية الأوقاف لتشجيع اطفال القرية على حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

شهدت المسابقة توافد كبير من قبل اطفال القرية، كذلك حرص أهالي قرية العباسية التابعة لمركز كفر سعد المشاركة ضمن فاعليات المسابقة والمساهمة في تنظيم المتسابقين.

على جانب آخر وفرت إدارة أوقاف مدينة كفر سعد بقيادة الشيخ هاني عبد العزيز مدير أوقاف كفر سعد، أكثر من 6 أئمة لمتابعة المتسابقين و تحديد مستوياتهم في الحفظ والتلاوة أيضا.

ومن جانبه أكد الشيخ هاني عبد العزيز مدير أوقاف كفر سعد، أن تلك المسابقة أحدثت تغيرا جذري في تفكير الاطفال، مشيرا إلي أن هناك حرص شديد من قبل اطفال وشباب القرية من أجل المشاركة في مسابقة "الماهر بالقرآن"

وأوضح مدير أوقاف كفر سعد بدمياط، أن المسابقة شهدت في يومها الأول مشاركة أكثر من 500 متسابق، بينما بلغ عدد المشاركين في اليوم الثاني اكثر من 600 متسابق أيضا، لافتا إلي أن هناك حالة جيدة بين الشباب والأطفال من أجل حفظ كتاب الله و تلاوته.

واضاف "عبد العزيز" أن وزارة الأوقاف تقدم كامل الدعم لمثل تلك الفاعليات بمساعدة المجتمع المدني بما يحقق ظهور مواهب جديدة في دولة التلاوة، إضافة إلي غرس القيم الحميدة و حب كتاب الله في عقول الأطفال.و أضاف نشأت سلامة مدير لجنة زكاة بيت المسلمين بقرية العباسية في مدينة كفر سعد بدمياط، أن تلك المسابقة تم إعدادها على 6 مستويات، لافتا إلي أن وجود مساحة لمشاركة كبار السن في بعض مستويات المسابقة، مشيرا إلي أن أكثر من 1000 طفل قاموا بالتسجيل حتي الآن للمشاركة في فاعليات المسابقة، موضحا أن تلك المسابقات لها دورا هاما في تشكيل الفكر لدي الشباب والأطفال، مؤكدا أن الهدف من مسابقة "الماهر بالقرآن" هو تشجيع الأطفال والشباب والفتيات لحفظ كتاب الله وتقديم مواهب جديدة لدولة التلاوة.



الاطفال خلال مسابقة القران الكريم



أئمة الأوقاف تشرف على مسابقة تحفيظ القران في دمياط



فاعليات مسابقة الماهر بالقرآن في دمياط



متسابقون بمسابقة الماهر بالقران في دمياط