أسباب السمنة لدى الأطفال وكيفية تقليل خطر الإصابة بها

كتبت إيناس البنا

أصبحت السمنة مشكلة عالمية، حتى بين الأطفال. ففي عام 2022، كان 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن، بينما كان 39 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا يعانون من زيادة الوزن، بما في ذلك 16 مليونًا يعانون من السمنة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن تساهم عدة عوامل في السمنة لدى الأطفال، بدءًا من عادات نمط الحياة غير الصحية إلى العوامل الوراثية.

في يوم السمنة العالمي 2025، يسلط موقع onlymyhealth الضوء على أهمية تشجيع عادات الأكل الصحية وتشجيع نمط الحياة النشط منذ سن مبكرة، وكيف يمكن للوالدين التأثير على علاقة أطفالهم بالطعام والنشاط البدني، ومساعدتهم في الحفاظ على وزن صحي.

فهم السمنة لدى الأطفال وعوامل الخطر الشائعة المرتبطة بها

السمنة مرض مزمن يمكن السيطرة عليه من خلال تغييرات صحية في نمط الحياة، يتضمن تشخيص السمنة قياس وزن الأشخاص وطولهم وحساب مؤشر كتلة الجسم (BMI)، والتي يمكن أن تختلف حسب العمر والجنس عند الرضع والأطفال والمراهقين.

للأطفال أقل من 5 سنوات:



الوزن الزائد هو أن يكون الوزن بالنسبة للطول أكبر من انحرافين معياريين فوق متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية؛ والسمنة هي زيادة نسبة الوزن إلى الطول عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية بأكثر من ثلاثة انحرافات معيارية.

للأطفال من عمر 5 إلى 19 سنة:



الوزن الزائد هو مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر الذي يزيد عن انحراف معياري واحد فوق متوسط مرجع النمو لمنظمة الصحة العالمية؛ والسمنة هي أكثر من انحرافين معيارين فوق متوسط مرجع النمو لمنظمة الصحة العالمية.

لا يوجد سبب محدد للسمنة أو زيادة الوزن، هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في ذلك، بعض عوامل الخطر الشائعة تشمل:

الوراثة والتاريخ العائلي للسمنة:

يمكن أن تؤثر العوامل الوراثية والتاريخ العائلي للسمنة بشكل كبير على قابلية الطفل للإصابة بالسمنة، يقترح التقرير أن الأطفال الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة لاكتساب الوزن الزائد نتيجة للخصائص الوراثية التي تؤثر على التمثيل الغذائي وتخزين الدهون وتنظيم الجوع، تحدد جينات معينة كيفية استقلاب الجسم للطعام وتخزين الدهون والاستجابة للجوع، مما يجعل بعض الأطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن من غيرهم.

نمط الحياة والعوامل البيئية:

وبحسب التقرير، فإن السمنة بين الأطفال تتزايد بسبب أنماط الحياة غير الصحية والعوامل البيئية، ويشمل ذلك الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية، وقلة النشاط البدني، ونمط الحياة المستقر مع قضاء وقت طويل أمام الشاشات، وقلة النشاط في الهواء الطلق.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم العوامل البيئية مثل التحضر، ونقص أماكن اللعب الآمنة، وسهولة الوصول إلى الأطعمة السريعة في تفاقم المشكلة.

كيف تؤثر التغذية المبكرة وعادات التغذية على خطر إصابة الطفل بالسمنة

التغذية المبكرة ضرورية لصحة طفلك بشكل عام، ومن بين الفوائد الأخرى، أنها تساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسمنة.

الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية حصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم هم أقل عرضة للإصابة بالسمنة من الرضع الذين يتغذون على الحليب الصناعي بسبب قدرة حليب الثدي لتسهيل التحكم في الشهية وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

علاوة على ذلك، فإن عادات الأكل في مرحلة الطفولة غالباً ما تستمر إلى مرحلة البلوغ، فالنظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة والسكر والدهون غير الصحية يمكن أن يؤدي إلى اختيارات غذائية سيئة في وقت لاحق من الحياة، والإفراط في التغذية أو التغذية القسرية أو استخدام الطعام كمكافأة يمكن أن يعطل إشارات الجوع الطبيعية لدى الطفل، مما يدفعه إلى تناول المزيد من الطعام أكثر من اللازم، وعلى النقيض من ذلك، فإن الأطفال الذين يكبرون في منزل به وجبات مغذية ومضبوطة الحصص هم أكثر عرضة للحفاظ على وزن صحي كبالغين.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بالسمنة عند الأطفال

فيما يلي بعض الطرق البسيطة لتشجيع العادات الصحية:

تناول الطعام معًا لمساعدة الأطفال على تطوير علاقة إيجابية مع الطعام.

حفظ مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية في المنزل.

السماح للأطفال بتناول الطعام عندما يشعرون بالجوع والتوقف عندما يشعرون بالشبع.

تشجيع الألعاب الخارجية أو الرياضة أو المشي العائلي.

أن تكون قدوة من خلال اتباع العادات الصحية.