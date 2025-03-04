اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أرودغان: إسرائيل لن تجد السلام بدون إقامة دولة فلسطينية

الثلاثاء، 04 مارس 2025 06:00 ص
أرودغان: إسرائيل لن تجد السلام بدون إقامة دولة فلسطينية أرودغان
أ ش أ

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الإثنين ، إن إسرائيل لن تجد السلام الذي تسعى إليه ، بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة حسب حدود ما قبل 5 يونيو عام 1967.


ونقلت صحيفة (حريات) التركية عن أردوغان قوله ، في كلمة أمام السفراء الأجانب المعتمدين في العاصمة أنقرة ، إن وزراء الحكومة الإسرائيلية يلعبون بالنار بالاستفزازات التي تستهدف المسجد الأقصى.


وأكد أردوغان على الضرورة المطلقة لوجود دولة إسلامية تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.


وعلى جانب آخر ، قال أردوغان أن تركيا تعتبر عملية عضويتها في الاتحاد الأوروبي "أولوية استراتيجية"، لأنها "جزء لا يتجزأ من أوروبا".


وأضاف ، خلال حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك ، : "أصبح من المستحيل بشكل متزايد أن تستمر أوروبا كفاعل عالمي بدون أن تأخذ تركيا مكانها الصحيح".







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أرودغان

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فلسطين






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