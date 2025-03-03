هيئة الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض بدرجات الحرارة من الأربعاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل 5 مارس متوقع أن تتعرض البلاد لـ أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات على أغلب الأنحاء.



ويشهد اليوم الإثنين 3 مارس 2025 الموافق 3 رمضان، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على كافة الأنحاء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.