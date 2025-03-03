اليوم السابع
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بعد تحريرها من الدعم السريع.. ود مدنى بولاية الجزيرة تستأنف العام الدراسى

الإثنين، 03 مارس 2025 11:49 ص
بعد تحريرها من الدعم السريع.. ود مدنى بولاية الجزيرة تستأنف العام الدراسى القوات المسلحة السودانية
كتبت ـ ريهام عبد الله

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استأنفت مدينة ود مدنى عاصمة ولاية الجزيرة، في السودان، العام الدراسي، بعد قيام القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها بتحريرها من ميليشيا الدعم السريع، وبدأ العام الدراسي الأحد، على الرغم من الأوضاع القاسية التي عانتها الولاية على يد الميليشيا.

وأعلن الطاهر إبراهيم الخير، والى ولاية الجزيرة، استئناف الدراسة، بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية وأعضاء الحكومة بمدرسة مدني الثانوية النموذجية بنات، وقرع الجرس إيذاناً بانطلاق العام الدراسي للصف الأول والسادس ابتدائي والصف الثالث متوسط والثالث ثانوي بجميع محليات الولاية، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

وأكد والى الجزيرة، أن التعليم من أولويات واهتمامات حكومته مجدداً الالتزام بمعالجة قضايا التعليم.

وأعلن الدكتور كمال عوض وزير التربية والتعليم انطلاق العام الدراسي بعد توقف طويل لافتاً إلى أن يوم السبت سيكون دوام رسمي من أجل تعويض التوقف الطويل وبشر المعلمين بالتزام وزارة المالية بالولاية بجدولة متأخرات المرتبات.

وأكد أن بداية العام الدراسي بالتدرج جاء وفقاً للتوصية الفنية من التربويين لتستكمل بقية الفصول في شهر أبريل مستعرضاً الجهود الجارية لتوفير الكتب المدرسية، مناشداً المنظمات الأهلية لدعم العملية التعليمية استكمالا للدور الحكومي.

وفي سياق متصل، أصدر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، قرار رقم 2 لسنة 2025 والخاص بتعديل مؤقت لحظر التجوال بمدينة مدني عاصمة الولاية.

ونص القرار على أن يبدأ حظر التجوال من الساعة 11 ليلاً وحتى 5 صباحاً.







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