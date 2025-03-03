الكنيسة الكاثوليكية تشكر الرئيس السيسي والدولة لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيكل أوقافها

كتبت - بتول عصام

أعربت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، عن شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، وذلك عقب صدور القرار رقم 79 لسنة 2025، الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيكل أوقاف الكنيسة الكاثوليكية برئاسة بطريرك الأقباط الكاثوليك.

وأشادت الكنيسة بجهود الدولة المصرية في دعم وخدمة الكنيسة الكاثوليكية بمختلف طوائفها، مؤكدةً صلواتها ودعمها للرئيس السيسي وقيادات الدولة، لما فيه الخير والصالح العام لمصر.

جدير بالذكر أن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بعث برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعرب فيها، عن خالص الامتنان والتقدير للقرار الرئاسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية، مشيدًا بدعم القيادة السياسية لقيم المواطنة وترسيخ مبادئ العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن الواحد.