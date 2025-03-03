الطقس غدا.. أمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 12 درجات

كتب – محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 3 رمضان، طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.



ويشهد غدا أمطار متوسطة على محافظة مطروح وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على الإسكندرية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.