حمزة العيلي يعانى من التأتأة في مسلسل النص.. اعرف أسباب التلعثم وعلاجه

كتبت إيناس البنا

يعرض مسلسل النُص الحلقة 2، بطولة النجم أحمد أمين، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON حصريًا، وON دراما، ومنصة Watch it الرقمية.



وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والذى يعرض على قناة on، أحداثًا مشوقة، حيث ظهر النص – أحمد أمين بشخصية كومسرى في الترام، ووجد نشالاً يسرق محفظة أحد المواطنين في الترام، ولكنه سرعان ما أعاد محفظة الشخص الذى تمت سرقته من السارق، وفى أحمد المشاهد ظهر الفنان حمزة العلى بدور صديق أحمد أمين وهو يتلعثم بالكلام معه، نعرض فيما يلى أبرز أسباب التلعثم.

ما هو التأتأة؟

التأتأة وفقًا لموقع "clevelandclinic" هي اضطراب في الكلام يؤثر على إيقاع وتدفق الكلام، ويعطل هذا الاضطراب طريقة كلامك، ما يتسبب في صدور أصوات غير مقصودة أو توقفات أو مشاكل أخرى في التحدث بسلاسة.

هناك عدة أنواع فرعية من التأتأة

التأتأة التنموية (اضطراب الطلاقة الذي يبدأ عند الأطفال)، هذا اضطراب في النمو العصبي، مما يعني أنه يحدث لأن دماغك يتطور بشكل مختلف عن المتوقع. يبدأ هذا الشكل عندما تكون طفلاً.

التأتأة المستمرة: وهي التأتأة التي تستمر حتى مرحلة البلوغ.

التأتأة المكتسبة: وهي التأتأة التي تتطور لديك بسبب مرض أو إصابة تؤثر على دماغك.

التأتأة هي نوع محدد من اضطرابات الطلاقة، وتندرج هذه ضمن الفئة الشاملة من إعاقات الكلام .

من الذي يتأثر بالتأتأة؟

يمكن أن يصاب أي شخص بالتأتأة، لكن الذكور أكثر عرضة للإصابة بها بأربع مرات، يمكن أن يؤثر العمر على نوع التأتأة التي تعاني منها:

التأتأة التنموية هي دائمًا حالة تصيب الأطفال، ويمكن أن تبدأ في سن مبكرة تصل إلى عامين أو في وقت متأخر يصل إلى 7 أعوام، متوسط العمر الذي تبدأ فيه هذه الحالة هو حوالي 3 أعوام، ويبدأ 95% من الأطفال في هذه الحالة قبل سن 4 أعوام.



التأتأة المستمرة هي حالة تصيب البالغين وتبدأ منذ الطفولة.



يمكن أن تؤثر التأتأة المكتسبة على الأشخاص في أي عمر. ومن المرجح أن تحدث مع الإصابات أو الحالات التي تلحق الضرر بمناطق من الدماغ.

ما مدى شيوع هذه الحالة؟

يؤثر التأتأة في مرحلة الطفولة على ما بين 1% و2.4% من الأطفال، يؤثر التأتأة المستمرة على حوالي 0.3% إلى 1% من البالغين. وهناك أبحاث محدودة حول مدى شيوع التأتأة المكتسبة.

ما هي أعراض التأتأة؟

يتطلب التحدث تنسيقًا بين عضلات الوجه والفم والحلق والصدر والبطن، يتسبب التلعثم في حدوث حركات أو تشنجات غير منضبطة في العضلات التي تستخدمها في التحدث.

هناك سبعة أعراض رئيسية تشكل المعايير الرسمية للتأتأة، ويجب أن يكون لديك واحد على الأقل منها حتى يتمكن مقدم الرعاية الصحية من تشخيصها:

تكرار الأصوات أو المقاطع : يحدث هذا عادةً في المقطع الأول من الكلمة حيث ستكرر الصوت أو المقطع حتى تتمكن من نطق الكلمة بأكملها ثم تستأنف التحدث.



الإمساك بمقاطع أو أصوات معينة وإخراجها: يحدث هذا عندما تتعثر في صوت أو مقطع لفظي وتخرج الصوت لفترة أطول من المقصود.



التوقفات في منتصف الكلمة: يحدث هذا عندما تتوقف لفترة طويلة بشكل ملحوظ في نقطة ما في الكلمة حيث لا يكون ذلك ضروريًا.



الانسداد: وهو التوقف المتكرر - إما بصمت أو بصوت (مثل "أم" أو "آه") - أثناء التحدث. يشير اسمه إلى الشعور بأن هناك شيئًا ما يعيق تدفق الكلمات.



التبديل بين الكلمات: يحدث هذا عندما تتلعثم في كلمة أو عبارة ثم تنتقل إلى كلمة أو عبارة أخرى للتغلب عليها.

تكرار الكلمات المكونة من مقطع لفظي واحد : وهو تكرار كلمة تتكون من صوت واحد، مثل "أنا" أو "ال".

ما هي أسباب التأتأة؟

لا يفهم الخبراء تمامًا سبب حدوث التأتأة، ومع ذلك، فإنهم يشتبهون في أن العديد من العوامل قد تساهم في حدوثها.

التاريخ العائلي: أنت أكثر عرضة للتلعثم بثلاث مرات إذا كان لديك قريب من الدرجة الأولى (والد أو شقيق) يعاني من التلعثم.



العوامل الوراثية: قد تساهم طفرات الحمض النووي في التأتأة. ويبدو أن العوامل الوراثية تؤثر أيضًا على ما إذا كانت هذه الحالة تتحسن أو تختفي بمرور الوقت.



اختلافات في بنية الدماغ: من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يتلعثمون من اختلافات في مناطق معينة من الدماغ، وعادة ما تكون هذه المناطق هي التي تتحكم في عضلات التحدث أو تنسيق العضلات.

كيف يتم علاج التأتأة؟

يعد علاج النطق الشكل الرئيسي لعلاج جميع أشكال التأتأة، في الأطفال، يتضمن ذلك أنشطة تعليمية تساعد في تحسين أعراض التأتأة حتى تختفي، تعتمد أنشطة وتقنيات علاج النطق على نوع التأتأة وأعراضها وشدتها، كما يمكن أن يلعب تكرار العلاج وطول الجلسة دورًا أيضًا.

لا تُستخدم الأدوية بشكل شائع لعلاج التأتأة بشكل مباشر، ومع ذلك، يمكن للأدوية علاج حالات الصحة العقلية مثل القلق أو الاكتئاب، والتي غالبًا ما تحدث مع التأتأة وتساهم في حدوثها، تعد أدوية الاكتئاب (مضادات الاكتئاب) والأدوية المضادة للقلق أمثلة على الأدوية المستخدمة بهذه الطريقة.



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