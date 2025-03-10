وزير التموين: مستمرون فى تطوير سياسات غذائية تحقق فائدة مستدامة للمواطنين

كتب مدحت وهبة - بتول عصام

فى إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائى وتحسين الصحة العامة، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الصحة والسكان والمعهد القومى للتغذية، البرنامج القومى لتعزيز الخبز البلدى المدعم بعنصرى الحديد وحمض الفوليك للوقاية من أنيميا نقص الحديد، وذلك خلال احتفالية رسمية شهدت حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور جان بيير دومارجوى الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتورة سحر خيرى عميد المعهد القومى للتغذية، والدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء المعنيين بملف الأمن الغذائى والتغذية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا البرنامج يعكس التزام الدولة بتطبيق سياسات غذائية متطورة تستند إلى أحدث المعايير والتوصيات العلمية، مشيرًا إلى أن رغيف الخبز البلدى المدعم يمثل عنصرًا أساسيًا فى النظام الغذائى المصري، وإضافة المغذيات الدقيقة إليه تسهم فى الحد من المشكلات الصحية المرتبطة بنقص العناصر الغذائية الأساسية، لا سيما أنيميا نقص الحديد.

وأوضح وزير التموين أن البرنامج تم تطويره استنادًا إلى رؤية علمية متكاملة، تشمل تحسين عمليات الإنتاج، وتطبيق نظم رقابة صارمة لضمان الجودة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة المنظومة، كما أكد على التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والسكان والمعهد القومى للتغذية، لضمان توافق البرنامج مع الاستراتيجيات الوطنية للصحة والتغذية، مع الإشراف الدقيق من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأشار فاروق إلى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، التى تضع الأمن الغذائى والصحة العامة ضمن أولوياتها، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تبنى أفضل الممارسات لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع من خلال آليات متابعة وتقييم دقيقة.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن هذا البرنامج يعد نموذجًا رائدًا للتعاون الفعّال بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية فى دعم منظومة الأمن الغذائى وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفى ختام كلمته، وجه وزير التموين الشكر والتقدير إلى =رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمه المستمر، كما أشاد بالتعاون المثمر مع =نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، =الدكتور خالد عبد الغفار، وكافة الجهات الوطنية والدولية التى ساهمت فى تطوير هذا البرنامج، إيمانًا بأهمية العمل المشترك لتعزيز الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائى المستدام.

وأكد أن وزارة التموين مستمرة فى تطوير السياسات الغذائية التى تحقق فائدة مستدامة للمواطنين، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التقدم فى هذا المجال الحيوى الذى يمس حياة الملايين من أبناء الشعب المصري.