وزارة النقل تجهز محطات المترو والسكة الحديد لخدمة ذوي الهمم.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل، استمرار الجهود المقدمة من الوزارة لدعم ذوي الهمم بوسائل النقل السككي ( المترو - السكة الحديد) والنقل البرى، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم في المجتمع بحيث تكون من أولويات الدولة التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام ، والقادرون باختلاف بشكل خاص .



رامب بالحافلات

وأضافت وزارة النقل أنها أدخلت كود الإتاحة رقم (601) في وسائل النقل المختلفة السككى (مترو - سكة حديد ) ، النقل البرى للتيسير على ذوى الهمم وكذلك تم مراعاة توافر كود الاتاحة خلال تنفيذ المشروعات الجديدة مثل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT، خطوط شبكة مترو الانفاق الجديدة الخط الثالث / الرابع / السادس، خطي المونوريل شرق وغرب النيل ، مسار خط الاتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى، شبكة القطار الكهربائي السريع داخل القطار – المحطات)



اماكن مخططة بالقطار الخفيف

ومنذ توقيع وزارة النقل على بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 1/2/2022 لتطبيق كود الإتاحة رقم (601) ومتطلباته طبقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك فالعمل لا يتوقف في وسائل النقل السككى القائمة ( مترو - سكة حديد ) ، لـ 15 محطة سكة حديد وهى "رمسيس / الجيزة / سيدى جابر / مصر بالإسكندرية / المنصورة / اسوان / قنا / الاقصر / المنيا/ أسيوط / بنها / طنطا / سوهاج / بورسعيد / دمنهور".



رامب للقطار تالجو_1

والخط الأول - الثاني لمترو الأنفاق و لتيسير عملية التنقل للأشخاص ذوي الهمم ، وجارى تنفيذها وفقاً لمخطط زمني خلال 3 سنوات ، على أن يتم تنفيذ باقى المحطات خلال مراحل متتالية ، على ان تكون أسبقية التنفيذ طبقاً لأولويات استخدامات ذوي الهمم بالمحافظات



بوابات خاصة بذوى الهمم

وأشارت الوزارة إلى أنه في مجال مترو الأنفاق أنه تم في الخط الأول لمترو الأنفاق إدخال كود الإتاحة لبعض المحطات مثل سراى القبة وحلمية الزيتون من خلال تركيب البلاط النافر لخدمة ذوي الهمم البصرية، إنشاء حمامات مجهزة ومصممة لخدمة ذوى الهمم ، تخصيص شبابيك تذاكر وكراسى مخصصة لذوي الهمم بالمحطات .



مسار مكفوفى البصر

كما تم بالخط الثالث للمترو تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم وصولا الى بوابات الدخول والخروج وأيضاً تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم داخل المحطات وأيضاً دورات المياه والمصاعد المخصصة لذوي الهمم المحطات وتم تجهيز أماكن مخصصة لأصحاب الهمم داخل القطار الكهربائي الخفيف وكذلك مسارات مخصصة لهم داخل المحطات.

وفيما يتعلق بمجال السكك الحديدية تم توفير مسارات مخصصة لذوي الهمم وعربات جولف و كراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الهمم كخدمة مجانية بمحطات (رمسيس ، محطة قطارات صعيد مصر / الجيزة) كما تم توفير بوابات إلكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم ورامبات كوسيلة للنزول والصعود من وإلى القطار وكذلك تجهيز دورات المياه بقطار تالجو لخدمة ذوي الهمم وتم تنفيذ كود الإتاحة بالمحطات ( محطة قطارات صعيد مصر - عدلي منصور - بدر ) وكذا تم تنفيذ بعض بنود كود الإتاحة ببعض المحطات التابعة لمبادرة حياة كريمة



سيارات بمحطة مصر

كما أشارت إلى أن هناك عدد من التخفيضات التى تمنحها وزارة النقل على التذاكر بوسائل النقل المختلفة حيث يتم الحجز بخطوط السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي او المكاتب التابعة لها ويتم في مترو الأنفاق اصدار اشتراكات لأصحاب الهمم طبقا لعدد المناطق (منطقة ، منطقتين - ثلاث وأربع مناطق - خمس وسته مناطق) وكذلك فان هناك تذاكر ل ذوي الإعاقة لخطوط المترو، ويتم صرف تذاكر بالسكة الحديد بتخفيضات محددة لذوي الهمم على قطارات النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر ، ويمكن اصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض وتم تخصيص 4 مقاعد خاصين بذوي الهمم بجميع القطارات وفي مجال النقل البري، يتم تخصيص أماكن خاصة لذوي الهمم ورامبات للصعود والنزول في اتوبيسات شركة اكتا التابعة للوزارة والتي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.