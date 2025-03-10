اليوم السابع
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هآرتس: عملية قرصنة أدت لتسريب بيانات آلاف الإسرائيليين من حاملى السلاح

الإثنين، 10 مارس 2025 01:48 ص
هآرتس: عملية قرصنة أدت لتسريب بيانات آلاف الإسرائيليين من حاملى السلاح هاكرز
وكالات

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حذرت صحيفة هآرتس من استهداف إسرائيليين من حاملى السلاح سُربت بيانات ومعلومات حساسة تتعلق بهويات وعناوين الآلاف منهم وأصبحت متاحة على الإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعلومات قد تمكّن جهات "إجرامية أو قومية" من استهدافهم بسهولة.

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كما لفتت إلى أن قراصنة إيرانيين سربوا وثائق تتعلق بحراس ومخازن أسلحة بمؤسسات عامة، مصدرها الشرطة والأمن القومي.

ونقلت هآرتس عن شركة أمريكية قامت بفحص البيانات أن المعلومات المسربة تشمل أكثر من 10 آلاف إسرائيلي.

وأضافت أن الملفات المسربة حديثة للغاية، إذ تعود أغلبها إلى العامين الماضيين، وتشمل مئات الوثائق من العام الجارى.

وقال خبراء بالأمن السيبرانى إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر التسريب إن كان من أنظمة حكومية أو جهة خاصة كشركة أمنية.







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