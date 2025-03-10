موعد إجازة شم النسيم 2025.. وتفاصيل العطلات الرسمية خلال العام

كتب ـ محمود راغب

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة شم النسيم 2025 ، ووفقا للحسابات الفلكية تكون إجازة شم النسيم يوم الإثنين 21 إبريل اجازة شم النسيم .

وفيما يلى قائمة بـ الاجازات الرسمية في مصر 2025:

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك

31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة