اليوم السابع
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موعد أذان المغرب بمحافظة الشرقية وعدد ساعات الصيام عاشر أيام رمضان

الإثنين، 10 مارس 2025 11:15 ص
موعد أذان المغرب بمحافظة الشرقية وعدد ساعات الصيام عاشر أيام رمضان مئذنة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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موعد أذان المغرب فى الشرقية اليوم الإثنين عاشر أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنها كثير من المواطنين .. ويستعرض اليوم السابع موعد اذان المغرب فى الشرقية اليوم الاثنين 10-3-2025 فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يؤذن لصلاة المغرب فى الشرقية اليوم الأثنين   10 -3-2024 الساعة 5:58 مساء

مواقيت الصلاة فى محافظة الشرقية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

-  موعد اذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة  4:42 دقيقة صباحًا.

-  موعد اذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:3 ظهرًا.

-  موعد اذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:26 عصرًا.

-  موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة   5:58 دقيقة صباحًا.

-  موعد اذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:16  ساءً.

ويكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة و36 دقيقة

كانت أوقاف الشرقية، قد قامت بتجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى، فى كل أنحاء المراكز بالشرقية، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح،مع وضع خطة لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم و مقارئ القرآن الكريم وتهيئة أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل

 

 







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