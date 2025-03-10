اليوم السابع
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موعد أذان المغرب اليوم العاشر من رمضان بمدن جنوب سيناء

الإثنين، 10 مارس 2025 12:39 م
موعد أذان المغرب اليوم العاشر من رمضان بمدن جنوب سيناء مسجد الصحابة بشرم الشيخ
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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موعد أذان المغرب بجنوب سيناء اليوم الإثنين عاشر أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان المغرب في جنوب سيناء اليوم، حيث من المقرر أن يؤذن لصلاة المغرب بمدن جنوب سيناء حسب ما أعلنت الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالى:

 

مدينة رأس سدر صلاه المغرب الساعة 5:54  صلاه الفجر 4:37
مدينة طور سيناء صلاه المغرب الساعة 5:51   صلاه الفجر 4:37
مدينة ابوزنيمة صلاه المغرب الساعة 5:53   وصلاه الفجر 4:39
مدينة ابورديس صلاه المغرب الساعة 5:53   صلاه الفجر 4:39
مدينة سانت كاترين صلاه المغرب الساعة 5:49  صلاه الفجر 4:35
مدينة شرم الشيخ صلاه المغرب الساعة 5:48  صلاه الفجر 4:34
مدينة دهب صلاه المغرب الساعة 5:47  صلاه الفجر4:33
مدينة نويبع صلاه المغرب الساعة 5:46 صلاه الفجر 4:32
طابا صلاه المغرب الساعة 5:47 صلاه الفجر 4:33







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