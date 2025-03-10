اليوم السابع
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الإثنين، 10 مارس 2025 03:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقررة أممية: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة ينذر بإبادة جماعية

الإثنين، 10 مارس 2025 03:00 ص
مقررة أممية: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة ينذر بإبادة جماعية غزة
أ ش أ

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قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن قطاع غزة ينذر بإبادة جماعية.


وأضافت ألبانيز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة، وهو إنذار بإبادة جماعية.


وشددت على أن "عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها لترتكب في غزة واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا".







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غزة

إسرائيل

فلسطين

فرانشيسكا ألبانيز






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