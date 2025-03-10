معارض أهلا رمضان فى الجيزة تطرح سلعا بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان

كتبت - مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة افتتاح 30 معرضًا لـ"أهلًا رمضان" في الأحياء والمراكز والمدن، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم.

وتوفر المعارض السلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضروات، والفواكه، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل لـ30%.

وافتتحت المحافظة معارضها في أحياء الهرم، وجنوب، والطالبية، وبولاق الدكرور، وإمبابة، والوراق، والعجوزة، والدقي، والمنيرة، ومراكز أبو النمرس، والحوامدية، والبدرشين، والعياط، والواحات البحرية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، وكرداسة، ومنشأة القناطر، ومدن 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تواجد المختصين ميدانيًا على مدار اليوم بمعارض أهلًا رمضان، لمتابعة التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الغير ملتزمين، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وضبط أية ممارسات أو تداول بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالمواصفات والأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز.