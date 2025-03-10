محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق الجملة للخضراوات والفاكهة على مساحة 5 أفدنة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قام اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لسوق الجملة للخضروات والفاكهة غرب مدينة كفرالشيخ، للتأكد من توافر وجودة واستمرار تخفيض الأسعار بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وهاني يوسف، المشرف العام على مشروعات الأسواق بالمحافظة، والسعيد سلمان، مدير سوق كفرالشيخ العمومي للخضروات والفاكهة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، أقسام سوق الجملة، والذى يضم 96 وكالة على مساحة 5 أفدنة، بالإضافة إلى وحدات الخدمات والمرافق منها الإسعاف والإطفاء والنجدة، حيث اطمأن على توافر الخضروات والفاكهة الطازجة وتعرف على الاسعار والكميات اللازمة تلبية لاحتياجات المواطنين.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى تجار الجملة وأصحاب الوكالات في سوق كفرالشيخ للخضار والفاكهة، حول الأسعار والكميات المتوفرة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل على توفير كل سبل الدعم لضمان استمرار خفض الأسعار، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الطلب بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن سوق الجملة يلعب دورًا محوريًا في توفير الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة الحفاظ على نظافة السوق ومرافقه بشكل دوري لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين والتجار على حد سواء، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار ومواجهة أى ممارسات احتكارية على المنتجات أو السلع اللازمة لاحتياجات أهالينا بالمحافظة.



توافر البطيخ في سوق الجملة



توفير الحضروات بالسوق



جانب من جولة المحافظ بسوق الجملة



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ بسوق الجملة