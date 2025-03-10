محافظ المنيا: ضبط 106 مخالفات خلال حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 106 مخالفات خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة وذلك خلال شهر رمضان المبارك، لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 88 مخالفة فى مجال المخابز البلدية، ما بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن لوحة الإعلانات، عدم وجود ميزان، توقف عن الإنتاج، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم وجود سجلات، و18 مخالفة فى مجال الأسواق، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادة صحية.