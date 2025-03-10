محافظ الجيزة: رصف وتطوير طرق حيوية بالواحات البحرية لتسهيل حركة تنقل المواطنين

كتبت – مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نِسَب تنفيذ مشروعات الطرق بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق بهدف تحسين البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من رصف عدد من الطرق الحيوية بالتعاون مع جهاز التعمير بالواحات، حيث تم رصف طريق أحمد عيد المحامي بطول 1.2 كم، ليربط بين طريق مصر – الواحات والطريق الدائري بمدينة الباويطي، مما يسهم في تعزيز الربط بين الطرق الرئيسية.

كما تم رصف طريق شارع البامب، الذي يمتد من الطريق الدائري مرورًا بالطريق الأوسطي وصولاً إلى طريق مصر – الواحات بجوار شركة شهد الواحة، بطول 1.2 كم تقريبًا، ليعزز سهولة التنقل بين المحاور الرئيسية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم استكمال أعمال رصف طريق سيوة بقرية القصر بطول 1 كم تقريبًا، لتسهيل حركة تنقل الأهالي.

وأشار النجار إلى أنه جارٍ حاليًا العمل على رصف طريق مزدوج بالطريق الدائري الأوسطي بطول 1 كم، ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية للتطوير، مما يساهم في تخفيف الضغط المروري على الطرق الداخلية وربط الدائري بالمدينة بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق بالواحات البحرية، بهدف دعم الحركة السياحية والاستثمارية في المنطقة، حيث تسهم الطرق المطورة في تسهيل وصول الزائرين والسكان إلى المعالم السياحية والمناطق الخدمية، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي والتجاري.



رصف وتطوير طرق حيوية بالواحات البحرية



تطوير طرق حيوية بالواحات البحرية لتسهيل حركة تنقل المواطنين