محافظ الجيزة: أعمال إصلاحات عاجلة بكوبري روض الفرج الساحل

كتبت – مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتنفيذ أعمال إصلاحات عاجلة بكوبري روض الفرج الساحل، استجابة لشكاوى المواطنين من قائدي المركبات.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكوبري، لرفع كفاءته وتحسين الحركة المرورية عليه.

وأوضحت المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، أنه تم معاينة المواقع المذكورة في الشكاوى، وتوجيه فرق الصيانة والإصلاح، التي قامت بتركيب الباكيات المفقودة بسور الكوبري، وغلق فتحة السلم المذكورة، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية.



كوبري روض الفرج