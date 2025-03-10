مبادرة قدرة الخير لتوزيع الفول مجانا طوال شهر رمضان بشوارع السنطة بالغربية.. فيديو

الغربية محمد طارق

العديد من المبادرات التي يتم تنفيذها طوال شهر رمضان داخل مراكز ومدن محافظة الغربية، سواء كانت إطعام الطعام أو توزيع المواد الغذائية واللحوم والدواجن، أو المطابخ الخيرية الموجودة بجميع المراكز والمدن، والتي تجعل لهذا الشهر مذاق خاص نظراً لمقدرة هذة الأعمال العظيمة.

وفي هذا الصدد رصدت "اليوم السابع" خلال جولته داخل شوارع مدينة السنطة، مبادرة مميزة يتم إطلاقها منذ عدة سنوات، وتبدأ في أول الشهر حتي نهايته دون انقطاع يوم واحد، حيث يقوم أحد الأشخاص بتوزيع يوميا قدرة فول كاملة علي المواطنين من المنطقة والمناطق المجاورة، والذين يحرصون يومياً علي الذهاب وأخذ كيس الفول.

وقال أحمد زهران صاحب المبادرة لـ"اليوم السابع"، أن هذا هو العام الرابع علي التوالي لإطلاقه لتلك المبادرة، حيث يقوم بشراء الفول بداية من شهر شعبان ويبدأ في تسويته منذ اليوم الأول من شهر رمضان وبعد رؤية الهلال مباشرة، موضحاً أن المبادرة طوال الشهر بالمجان.

وأضاف: أشعر بجمال الشهر الكريم بهذا العمل الصالح الذي أقوم بتنفيذه ابتغاء مرضاة الله، موضحاً أنه لم ينظر إلي تكلفة العمل اليومي فبالرغم من أنه يظهر قليل إلا أنه يكلف كثيراً فهذة الأموال التي تنفق يرسلها الله له من عمله ويوسع له في أرزاقه كل عام، مشيراً إلي أن أهالي المنطقة يريدون المشاركة معه ولكنه يرفض ويدعمهم بأفكار أخري تستفيد منها الأهالي.

وأشار إلى أن جميع أهالي المنطقة ينتظرون المبادرة يومياً بعد صلاة العصر، ونقوم بتعبئة الفول داخل أكياس وتوزيعه عليهم وعلي المارة بالطريق، مشيراً إلى أن والدة كان دائم علي فعل الخير وكان يقيم مائدة إفطار لأهالي المنطقة.



احمد يطلق مبادرة لتوزيع الفول بالمجان



صاحب المبادرة



فول بالمجان



مبادرة لتوزيع الفول



احمد يطلق مبادرة لتوزيع الفول بالمجان



صاحب المبادرة



فول بالمجان