لجنة استرداد أراضى الدولة: 94 ألف عقد تقنين.. وإنجاز معاينة الطلبات خلال 6 أشهر

استعرضت اللجنة العليا لـ استرداد أراضى الدولة ومساحاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية معدلات الإنجاز فى ملف تقنين أراضى الدولة، حيث كشف تقرير وزارة التنمية المحلية أن إجمالى العقود التى تم تسليمها للمواطنين حتى الآن بلغ نحو 94 ألف عقد، فيما توجد 19 ألف حالة منتظرة التعاقد ونحو 56 الف حالة تحت المعاينة.

وأكد رئيس اللجنة على سرعة إنجاز المعاينات لكافة طلبات التقنين مع وضع جدول زمنى للإنتهاء منها فى كل المحافظات خلال 6 أشهر بما فى ذلك الحالات التى لم يسدد عنها رسوم الفحص والمعاينة، وذلك حتى يتم تحديد موقفها ، وضمها إلى موجات فى حالة ثبوت عدم توافر شروط التقنين لها، وأيضًا تحرير محاضر جنائية حال وجود إشغالات عليها.

فى هذا السياق أكدت اللجنة على أنه لا تهاون فى محاسبة أى مقصر سواء فى التقنين أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة.



وكلف الفريق أسامة الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بالتنسيق والمتابعة مع التنمية الزراعية لإعداد تقرير شامل حول موقف أراضى البنية الأساسية والبالغ مساحتها 455 ألف فدان، وما تم من إجراءات لتحصيل حق الدولة عن تكلفة البنية الأساسية.

وفى إطار الحفاظ على حقوق الدولة، شددت اللجنة على استكمال الموجة 25 لإزالة التعديات بكافة المحافظات والتى تستهدف فى مخططها إزالة نحو 2780حالة تعدى على أراضى بناء أو زراعية مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع دون تهاون فى التعامل مع أو تعديات على أراضى وممتلكات الدولة.