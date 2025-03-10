طقس اليوم الاثنين في مطروح.. دافئ نهارا واستقرار الملاحة البحرية مع أجواء غائمة جزئيا

مطروح - حسن مشالي

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين 10-3- 2025، استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، وتحسُن الطقس الدافئ نهاراً المائل للبرودة ليلاً، مع أجواء غائمة جزئياً، واستقرار حالة البحر والملاحة البحرية، في ظل اعتدال نشاط الرياح.

وشهدت درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ نهاراً وليل اًعن الأيام الماضية، وسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 14 مئوية، واعتدال حالة البحر واستقرار الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 0.75 إلى 1.25 متر، في ظل استقرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، التي قُدرت سرعتها بـ22 كيلومتر في الساعة.

وكانت مناطق الساحل الشمالي الغربي، قد شهدت منذ بداية الأسبوع الجاري استقرار الأحوال الجوية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بعد أن شهدت الأيام السابقة، تقلبات وانخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط الرياح من الذي يزيد الإحساس بالبرودة أكثر من درجات الحرارة الحقيقية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.