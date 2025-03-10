صحة كفر الشيخ: تقديم الخدمات الطبية لـ1191 شخصا فى قافلة بقرية بطيطة

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية فى قرية بطيطة بمركز كفرالشيخ، بتوجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتور محمد أبوالسعد، والدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدى شنح، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

وأكد الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الضحة، أن القافلة تضم 11 عيادة طبية تخصصية، وتشمل، تخصصات طبية " الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والعظام، والأنف والأذن، والأسنان"، واستفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة 1191 مواطنا خلال يومي القافلة، كما إجراء220 تحليل طبي بين (معمل الدم ومعمل للطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 14 حالة أشعة تشخيصية، كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لـ 560 مواطنا خلال 12 ندوة على مدار اليومين.

وأضاف أبو السعد، في إطار استدامة مبادارة 100 يوم صحة ومبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) تم إجراء 172 فحصا طبيا لـ 86 مواطناًَ خلال القافلة، الإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ11 مريضا، كما تم تحويل 13مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.