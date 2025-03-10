صحة سوهاج: ضبط 5 أطنان بوظة بمركز العسيرات قبل طرحها للجمهور

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج أنه عقب ورود معلومات تفيد بوجود مخزن تصنيع وتجهيز مشروب البوظة بأولاد حمزة بمركز العسيرات، ويمثل خطراً على صحة المواطنين.

ووجه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على الفور فرق الضبط بإدارة مراقبة الاغذية بالاشتراك مع فريق مراقبة الأغذية بالمنشاة تحت اشراف احمد النس مدير إدارة المنشاة الصحية ومصطفى قدري مراقب اول الاغذية بالمنشاة والسادة مصطفى الهواري ومحمد ابوجبل مفتشي الأغذية بالمركز.

وأشار دويدار إلي ضبط مايقرب من 5 أطنان من مشروب البوظة بالمكان المشار إليه بقرية أولاد حمزة بالعسيرات بالاشتراك مع مجلس مدينة المنشاة والجهات المعنية.

جدير بالذكر أن مشروب البوظة يعتبر من المحظورات التي يحظر عرضها وبيعها طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 707 لسنة 1968.

وتم تحرير المحاضر وإرسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.



كما أكد وكيل وزارة الصحة علي استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخري لضمان وصول غذاء صحي وأمن لجميع المواطنين، موجهاً إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتها اليومية علي مدار الساعة وبجميع مراكز المحافظة.