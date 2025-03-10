زراعة الغربية: توزيع الكميات المخصصة من الأسمدة لكل مزارع ولدينا مخزون إضافى

الغربية - مصطفى عادل

أكد الدكتور ناجح فوزي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، عن الانتهاء من توزيع حصص الأسمدة الزراعية المصروفة من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة للمزارعين وفقا للحيازة الزراعية المسجلة على كارت الفلاح الذكي.

وأضاف أن المديرية لديها مخزون إضافي من الأسمدة الزراعية بالمخازن، وتم توزيع الكميات المخصصة لكل مزارع وفقاً لحيازته الزراعية.

وأوضح أن المحافظة بصدد الانتهاء من زراعة المحاصيل الشتوية، وفقاً للمساحات المخصصة للمحاصيل المتنوعة من الخضر والفواكه والمحاصيل الاستراتيجية واهمها القمح.

وأشار أن المديرية سيصلها كمية كبيرة من البطاطس لطرحها للبيع للجمهور في منافذ المديرية الموزعة على مستوي الإدارات الزراعية.