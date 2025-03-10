رفع 86 طن من المخلفات في قرى مركز صدفا بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على استمرار تنظيم حملات النظافة الشاملة في كافة أنحاء المحافظة، وذلك في إطار خطة تحسين المظهر الحضاري والبيئي للشوارع والميادين وضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين مشيرًا إلى أن حملات النظافة تشمل جمع القمامة من الأماكن الرئيسية والشوارع الداخلية، بالإضافة إلى تفريغ الحاويات ونقل المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة للاستفادة منها.

واوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة عيون إبراهيم رئيس مركز صدفا نفذت حملة للنظافة ورفع المخلفات أسفرت عن رفع 86 طن من المخلفات والقمامة من مختلف المناطق حيث تم رفع 21 طن من المخلفات بشوارع مدينة صدفا تحت إشراف نواب رئيس المركز وعبد الحافظ عبدالحميد مدير المخلفات الصلبة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية اولاد الياس برفع 24 طن من المخلفات من على جانبي الطرق والشوارع تحت إشراف عباس أحمد رئيس القرية بينما قامت الوحدة المحلية لقرية مجريس برفع 7 طن من المخلفات بمجريس وقرية بني فيز تحت إشراف رئيس القرية أشرف أبو الدهب فضلا عن قيام الوحدة المحلية لقرية الدوير برفع 33 طن من المخلفات بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وتجميع المخلفات من المنازل تحت إشراف علي حنفي رئيس القرية، بالإضافة إلى حملة نظافة بقرية البربا شملت جسر طراد البربا وتفرعاته ونقل ما يقرب من ١١ طن من المخلفات تحت إشراف حسن الورداني رئيس القرية ونقلها الى المقالب المخصصة ولمصنع السماد بمنقباد حسب التعليمات .



وشدد المحافظ، على أهمية مشاركة المواطنين في الحفاظ على نظافة بيئتهم، مطالبًا بالالتزام بالإجراءات الصحيحة في التخلص من القمامة والمخلفات بشكل آمن، مشيرًا إلى أن الحفاظ على البيئة هو مسؤولية مشتركة بين المواطنين والجهات المعنية، وذلك لتحقيق بيئة صحية ومستدامة لجميع أبناء المحافظة.

