رئيس مركز ساحل سليم بأسيوط يتفقد منفذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيها

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على استمرار المتابعة اليومية لمنافذ بيع السلع الغذائية المخفضة في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز واصلت جهودها لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة بالمنفذ المجاور لمجلس المدينة حيث تم بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو.

ولفت محافظ أسيوط ،إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في جميع المراكز والأحياء بالتعاون مع الجهات المعنية، لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بأسعار تناسبهم.

وشدد المحافظ ،على تكثيف الحملات التفتيشية بشكل دوري على جميع المنافذ لضمان جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المحددة، مؤكدًا على أن هناك متابعة مستمرة لأوضاع الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين والتأكد من توفر كافة السلع الغذائية بشكل منتظم، منوهًا أن هذا يأتي في إطار خطة المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسعار.

