رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع مشروعات الإسكان الاجتماعى وأعمال الطرق

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أجرى الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، جولة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالحي 14، حيث تفقد أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية، كما تابع أعمال الباراكت واللاندسكيب بموقع المشروع، حيث أكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان تسليم الوحدات السكنية للمستحقين في المواعيد المقررة.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أنه يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة واستمراراً لمتابعة الوضع على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المخطط لها ضمن الجداول الزمنية المحددة وفى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية الدورية والمستمرة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة.

كما تابع رئيس الجهاز أعمال الطرق واللاندسكيب والباركات بالحي 15 والذي يضم 705 عمارة بإجمالي 16920 وحدة سكنية والحي 16 والذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10392 وحدة سكنية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان تسليم الوحدات السكنية للمستحقين في المواعيد المقررة.

بالإضافة إلى ذلك، تابع رئيس الجهاز، أعمال المرافق والفرمة والبلدورة وتنسيق الموقع (اللاندسكيب) للطريق الفاصل بين الحيين 15 و16 حيث تهدف هذه الأعمال إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان.

وشدد رئيس الجهاز، على أهمية تنفيذ هذه الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة وضمن الجداول الزمنية المحددة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص جهاز مدينة العبور الجديدة على متابعة سير العمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير البنية التحتية، بهدف توفير سكن ملائم وخدمات متكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.