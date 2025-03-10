رئيس جامعة دمنهور يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بعث الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

جاء فيها يسرني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة دمنهور بأسمى آيات التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة الوطنية، متمنيا لفخامة الرئيس دوام التوفيق والسداد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد "ترابيس" أن تلك الذكرى العظيمة تجسد واحدة من أهم وأعظم البطولات المصرية الخالدة، التي ستبقى في وجدان المصريين، باعتبارها ملحمة بطولية عظيمة جسد خلالها رجال القوات المسلحة البواسل أسمى معاني التضحية والفداء، و سطروا بحروف من نور أعظم انتصارات في التاريخ المصري، و استعادوا لمصر أرضها وكرامتها.

و ثمن الدور الرائد للقيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعزيز استقرار الوطن ودعم مسيرة التنمية على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن الانتصار في معركة البناء والتنمية لا يقل أهمية عن النصر في ميادين القتال، وهو ما تسير عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

وبعث "ترابيس" تحية إجلال وتقدير وعرفان لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يعيد هذه الذكرى العطرة على وطننا الغالي بالخير والأمن والرخاء.