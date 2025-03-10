حملات لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة فى بنى مزار بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة وإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة منها، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، وذلك في إطار تفعيل الرقابة على كافة القطاعات والمرافق الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين بنطاق المدينة بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية، وتم التنبيه علي أصحاب المحال التجارية بضرورة التوجه إلى إدارة الإعلانات بالوحدة المحلية لإنهاء إجراءات الترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملات رفع وإزالة الإشغالات بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدينة لتحسين حركة السير أمام المارة من المواطنين والمركبات والقضاء علي ظاهرة الزحام للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 100 مخالفة إشغال منها 85 إزالة إدارية وتحرير 7 محاضر إشغال طريق و8 محاضر ضبط إشغال.