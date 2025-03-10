اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 مارس 2025 02:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار والشروع فى مفاوضات المرحلة الثانية

الإثنين، 10 مارس 2025 01:19 م
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار والشروع فى مفاوضات المرحلة الثانية غزة
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت حركة حماس التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معربة عن استعدادها للشروع فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية.

وأشارت حماس في بيان لها، إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل الانقلاب على الاتفاق، ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، مما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة.

أكدت حماس أن نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى، ومشاعر عائلاتهم، موضحة أن الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، مما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى.

وأعربت حماس عن رفضها لمحاولات الضغط على الحركة، في حين يُترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته، مؤكدة أن لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تُجدي نفعًا، مضيفة: ولا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق، وغير ذلك هو تلاعب بمصير الأسرى.

وشددت حماس على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاءً للتهرب، بل سيزيد من عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم.

 







مشاركة

حماس

اخبار حماس

قطاع غزه

الاحتلال الاسرائيلي

غزه

اخبار غزه اليوم






الرجوع الى أعلى الصفحة