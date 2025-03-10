جامعة حلوان تختتم المهرجان الكشفى والإرشادى بتتويج الفائزين فى أجواء احتفالية

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان نتائج المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي الـ 32، الذي أُقيم تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جاء المهرجان هذا العام متزامنًا مع احتفالات جامعة حلوان باليوبيل الذهبي تحت شعار: "من أجل العلم – 50 عامًا جامعة حلوان منارة مجتمعية – 50 عامًا من العلوم والفنون والتكنولوجيا."

شارك في المهرجان 19 كلية تنافست في 12 مجالًا، وأسفرت النتائج عن فوز كلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الأول في المهرجان الكشفي، تلتها كلية التجارة وإدارة الأعمال في المركز الثاني، وكلية الحقوق في المركز الثالث. وفي المهرجان الإرشادي، حققت كلية التجارة وإدارة الأعمال المركز الأول، وجاءت كلية التكنولوجيا والتعليم في المركز الثاني، بينما حصلت كلية الحقوق على المركز الثالث.

وفي مسابقة كرنفال المحافظات، فازت كلية الحقوق بالمركز الأول، بينما حصلت كلية الآداب على المركز الأول في مسابقة أفضل تغطية إعلامية.

تكونت لجنة تحكيم المهرجان من:لدكتور بلال عبد العزيز، مستشار هيئة التحكيم، بمشاركة الأستاذ محمد أبو السعود، والأستاذ أحمد رجب، قائد هيئة التحكيم، الدكتور محمود رشاد، والأستاذ محمود سليمان، والأستاذ محمود رضا، والأستاذ محمد صلاح عبد القادر، والأستاذة نسرين زكريا، والأستاذة لبنى صالح، والأستاذ نادر رماح معاونًا لهيئة التحكيم.

أما لجنة تحكيم مجال الدين والحياة، فقد ضمت كلًا من علي أحمد عوض، عبد الرحمن فتحي عثمان، عبد الله فتحي عثمان، أسماء سامي محمود.

أُقيم المهرجان تحت إشراف عام اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، طارق إسماعيل، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.