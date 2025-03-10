ثقافة الأقصر تقدم ورش رسم وأشغال يدوية ومسابقات للأطفال فى رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برنامج وزارة الثقافة المحافظات، حيث نفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة رسم لأطفال حضانة فان دي نفذها محمد إبراهيم، وأعد قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية و اختبر معلوماتك لرواد القصر قدمتها فاطمة ماهر، وورشة أشغال يدوية إعادة تدوير نفذتها فايزة أحمد.

وبجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمد عبد الموجود بعنوان "في القدس قد نطق الحجر"، وأعد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "ملامح الإبداع الجنوبي" ألقاها سيد صدقى فهمى، موضحاً الإبداع فى جنوب مصر، ورموز الإبداع الجنوبي، وسمات الإبداع عند مبدعي الجنوب، وأعد قصر ثقافة الطارف ورشة فنون تشكيلية زينة رمضان نفذها حسن رفاعي، وورشة حكي بعنوان "إستقبال شهر رمضان" سردها سيد حسين، ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية "الفن الإسلامي" عمل سبحة من خرز الخشب نفذتها صفاء حسن أخصائي فنون تشكيلية بالقصر مستخدمة خيط مكرمية محلول و خرز الخشب.

واستمرار لانشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وضمن برنامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة عن" الوظائف الجديدة والمهارات المطلوبة"، حيث حاضرت بها ايناس حجاجي متحدثة عن الانترنت وسوق العمل، و التسويق الاليكتروني، و المهارات التي يتطلبها سوق العمل،و أقيمت الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة حكي بعنوان" اسماء وقطرة الماء" نفذها مينا عادل، تضمنت القصة الحاجه إلى المياه، وقطرة ماء تساوى قطرة دم الماء هو شريان الحياه ، وترشيد المياه هو اكبر عمل خير، وفي نفس السياق أعدت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء جابر، و أعد المركز الحضري مسرح عرائس أداء عبد الرحمن عوض الله.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، اقيمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية عمل فانوس رمضان نفذتها فاطمة خلف الله، كما أعدت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء أحمد، وورشة حكي قصة بعنوان "الأسد اللئيم" سردتها عفاف إبراهيم، وورشة أشغال يدوية عمل اسورة من الخرز نفذتها عائشة يحيى، و أقيمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رموز شهر رمضان" نفذتها حجاجية خيري، وأعد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان " ظاهرة الإبداع الشعري عند الشعراء" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا مفهوم ظاهرة الإبداع، والظروف والتداعيات التى تولد الإبداع، عنتر بن شداد نموذجاً.



ورش رسم وأشغال يدوية ومسابقات معلوماتية في شهر رمضان



ورش ومسابقات معلوماتية في شهر رمضان المبارك للأطفال



ثقافة الأقصر تقدم ورش رسم وأشغال يدوية ومسابقات معلوماتية



فعاليات مسابقات معلوماتية في شهر رمضان المبارك للأطفال