تكريم 700 من حفظة القرآن الكريم ببنى سويف.. فيديو وصور

بنى سويف هانى فتحى

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم، والتي نظمتها إحدى المؤسسات، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبالتعاون مع الأوقاف والتضامن ولجنة زكاة مسجد عمر بن عبد العزيز، وذلك في حضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور رأفت السمان وكيل الوزارة التضامن.

وفي كلمته نقل نائب محافظ بني سويف، تحيات وتقدير المحافظ، للحضور من القائمين والمنظمين والمشاركين في الفعالية،مقدما التهنئة لجموع الحاضرين والمتسابقين بحلول شهر مضان والفوز في المسابقة، مؤكدا أهمية وضرورة تعظيم الفائدة من حفظ كتاب الله من خلال تدبر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي حث عليها القرآن في العبادات والمعاملات، مؤكدا أهمية أن يكون حفظ القرآن حافزا على العطاء والعمل بكل جد وتفانٍ من أجل تقدم وطننا الغالي مصر.

تضمنت الاحتفالية التي أقيمت بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف، والبدء بالسلام الوطني ، ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم ، أعقبتها كلمات لقيادات ومسؤولى مؤسسة مسجد السيدة حورية ووكلاء وزارات الأوقاف والتضامن ، تضمنت الإشارة إلى الجهود والخطوات التي تم تنفيذها لعقد وتنظيم اختبارات المسابقة التي اجتازها المتسابقون والمتسابقات على يد لجان من مشايخ الأوقاف وفق ضوابط وشروط تم خلالها مراعاة الشفافية ، مع الإشادة بإجراء هذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم ببني سويف وتحفيزهم على مواصلة التفوق، فضلًا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.

وفي ختام الاحتفالية كرم نائب المحافظ عدداً من حفظة القرآن الكريم في مستويات المسابقة الخمس، والتي تشمل المستوى الأول: حفظ القرآن كاملاً وعدد من الأحاديث النبوية الشريفة ، والمستوى الثاني :حفظ القرآن كاملاً، والمستوى الثالث :حفظ تلاثة أرباع القرآن ، والمستوى الرابع : نصف القرآن الكريم ، والمستوى الخامس: ربع القرآن ، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير وجوائز المسابقة المقدمة من المؤسسة، حيث بلغ إجمالي المُكرمين 700 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الأعمار بمراكز ومدن المحافظة.



احتفالية لتكريم 700 من حفظة القرآن الكريم



تكريم 700 من حفظة القرآن الكريم ببنى سويف