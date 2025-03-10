تضامن الدقهلية: مطابخ الخير تواصل توزيع الوجبات وإعداد الموائد الثابتة فى رمضان

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن استمرار توزيع وجبات الإفطار على الصائمين خلال شهر رمضان المبارك؛ تخفيفا عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتكثيف توزيع السلات الغذائية الجافة وشنط رمضان، وتوزيع وجبات إفطار ومياه على الطرق أثناء آذان المغرب، بالإضافة إلى تسليم بطاقات تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة.

جدير بالذكر أن توزيع الوجبات وتجهيزها يتم من خلال الشباب المتطوع بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ انطلاقا من توجيهات الدولة المصرية بتوفير أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية، تحت إشراف الدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

يذكر أنه قد سبق وأن تم التنسيق مع الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني في جميع مراكز المحافظة للأسر الأولى بالرعاية؛ لتوزيع كرتونة رمضان، والتنسيق لإعداد وجبات إفطار ساخنة يوميا، وتجهيز مطابخ إعداد وجبات إفطار وسحور، وتجهيز مائدة إفطار ثابتة يوميا، وتوزيع وجبات إفطار طريق جافة على الطرق السريعة، والطرق الفرعية بين المراكز والقرى في جميع مراكز المحافظة، وتوفير وجبات إفطار جافة عبارة عن: عصائر، وتمور جافة للتوزيع في المساجد أثناء آذان وصلاة المغرب.