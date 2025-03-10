تحرير 210 محاضر مخالفات مخابز وأسواق خلال يومين من الحملات التفتيشية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات .

وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 210 محضر تمويني متنوع خلال يومي الأحد والأثنين لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، تنوع بين ما بين 124 محضر مخالفات مخابز و 86 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، كما تم ضبط كمية وقدرها 3908 من الألعاب النارية والمفرقعات بنطاق مركزى الشهداء والباجور ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن .



