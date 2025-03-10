باحثة بجامعة بنها تحصل على تدريب متقدم وتبادل للخبرات العلمية فى لاريسا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، عن حصول الدكتورة منة الله حاتم الششتاوى المدرس المساعد بقسم الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري، على تدريب متقدم وتبادل للخبرات العلمية فى قسم علوم الحيوان بمدينة لاريسا باليونان.

وأشار "الجيزاوى"، إلى أن هذا التدريب يأتى فى إطار اتفاقية التعاون بين جامعة بنها وجامعة تساليا باليونان ضمن برنامج "إيراسموس" لتبادل الطلاب والتدريب، موضحا أنه يعمل على تعزيز تبادل المعرفة والمهارات البحثية بين الجامعات الشريكة، ودعم الباحثين فى اكتساب تقنيات حديثة فى مجال سلامة الأغذية وتحليلها.

وأكد رئيس الجامعة، أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يساهم فى رفع التصنيف الدولى للجامعة حيث أنها تسعى دائما إلى المضى قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير فى سمعتها الأكاديمية.

يذكر أن التدريب تضمن إجراء اختبارات متقدمة فى مجال سلامة وتحليل الأغذية، شملت: تحليل HPLC لملف البروتين والببتيد فى (الحليب، الجبن، غذاء الملكات، العسل)، و تحليل GC لملف الأحماض الدهنية فى (الحليب، الجبن، الحشرات الصالحة للأكل)، والكشف عن غش الأغذية باستخدام ELISA (اللحوم، الحليب)، والكشف عن غش الأغذية باستخدام FTIR (اللحوم)، والتحليل الميكروبيولوجى واختبار مضادات الميكروبات للأطعمة ذات الأصل الحيواني.

