امتحانات الثانوية العامة 2025.. المدارس تنتهى من مراجعة استمارة الطلاب

كتب محمود طه حسين

انتهت المدارس الثانوية من مراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات العام الدراسى 2024,2025، بعد استلامها من الطلاب خلال الفترة الماضية، كما شددت المدارس على الطلاب المتأخرين فى تسجيل بيانات التقدم للامتحانات بسرعة تسجيلها وتسليم الاستمارة الإلكترونية والأوراق المطلوبة للمدرسة حتى يتم تسليم الاستمارات إلى لجان النظام والمراقبة لحصر الطلاب وإعداد أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة ولجان عقد الاختبارات.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة 1 سرى للمعلمين والإداريين استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2025.

وقالت الوزارة حرصا من الادراة العامة للامتحانات على الإعداد الجيد لجميع أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 وتنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم لبدء الاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة فإنه سيتم إتاحة الموقع الالكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة 1 سري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والاعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية ، للترشح للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين وملاحظين وأعضاء التطوير التكنولوجي وغيرهم



ونبهت الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بسرعة إخطار جميع المدارس بإتاحة الموقع الالكتروني للتسجيل ، والتنبيه بأن التسجيل لا يقتصر فقط على المدارس الثانوية والاعدادية ، بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.



الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تنطلق 14 يونيو المقبل.