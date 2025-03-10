الخارجية الأمريكية: سيتم إلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء لمؤيدى حركة حماس

محمد جمال

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الإدارة الأمريكية ستلغي التأشيرات والبطاقات الخضراء للمقيمين في الولايات المتحدة الذين يدعمون حركة حماس، تمهيدًا لترحيلهم خارج البلاد.

قال روبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "لن نسمح للأفراد الذين يدعمون منظمة إرهابية مثل حماس بالبقاء في الولايات المتحدة. سنلغي تأشيراتهم وإقاماتهم الدائمة، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لترحيلهم."



يأتي هذا القرار وسط تصاعد التوترات في الولايات المتحدة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، ووسط جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز الدعم لإسرائيل في عملياتها ضد حماس، كما يهدف القرار إلى تقييد أي أنشطة يُنظر إليها على أنها دعم للإرهاب داخل الأراضي الأمريكية.